Пассажирка плюс-сайз пожаловалась на дискриминацию из-за узкого прохода самолета

Daily Star: пассажирка плюс-сайз застряла в проходе самолета и заявила о дискриминации

Пассажирка плюс-сайз застряла в узком проходе самолета United Airlines и пожаловалась на дискриминацию людей с крупными формами. Об этом она рассказала в соцсетях, пишет Daily Star.

По информации издания, Оливия (Olivia) села в самолет и хотела пройти мимо кресел бизнес-класса, однако ее бедро застряло в проходе. Женщине пришлось идти боком, чтобы поместиться, а также поднять руки вверх для удобства. «Честно говоря, это дискриминация. Неужели они не могут сделать более широкие проходы в самолетах в 2023 году?», — задалась вопросом путешественница.

В комментариях к публикации Оливии многие пользователи согласились с ней, отметив, что самолеты не подходят и для слишком высоких людей. Однако некоторые юзеры сделали замечание самой туристке и заявили, что это «тревожный знак». «Возможно, стоит подумать об изменении образа жизни», — написал один из комментаторов.

Ранее сотрудники Qatar Airways отказались пускать плюс-сайз-модель Джулиану Неме в самолет из-за слишком большого веса. Пассажирка сообщила, что ей не вернули деньги за неиспользованный билет, стоимость которого превышала 60 тысяч рублей.