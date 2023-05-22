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12:05, 22 мая 2023Бывший СССР

Лукашенко решил обсудить с Путиным проблемы в отношениях

Лукашенко заявил, что 24 мая в Москве обсудит с Путиным проблемы отношений РФ и Белоруссии

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 24 мая встретится в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он высказался во время заслушивания доклада посла республики в РФ Дмитрия Крутого, передает БЕЛТА.

Он заявил, что мало верит правительственным докладам о практическом отсутствии проблем в отношениях Москвы и Минска. «Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват», — задался вопросом глава государства.

Лукашенко отметил, что на встрече с Путиным он намерен «обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях».

Ранее президент Белоруссии заявлял о необходимости разработать новый документ для мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. При этом он напомнил, что Минск предлагал Москве и Киеву сесть за стол переговоров в 2020 году. «Ну, надавали по морде друг другу — давайте поговорим, давайте остановим эту войну», — добавил Лукашенко.

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Георгий Нестеров
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