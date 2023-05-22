Стало известно о намерении Киева вывозить металл под прикрытием зерновой сделки

RT: Киев решил вывозить металл из порта Одессы под прикрытием зерновой сделки

Киев поручил Главному управлению разведки (ГУР) Украины и Службе безопасности Украины (СБУ) проработать вопрос вывоза металла из порта Одессы за границу под прикрытием зерновой сделки. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на источники.

Россию же ставить в известность на Украине не планируют. Металл собираются грузить ночью на пустые суда, чье прибытие в Киеве уже согласовали.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продление зерновой сделки в рамках черноморской инициативы стало возможным из-за особых отношений Анкары и президента России Владимира Путина.