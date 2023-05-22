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11:33, 22 мая 2023Силовые структуры

Двое бандитов заставили российского бизнесмена отдать им 18 миллионов рублей

В КБР двое бандитов угрозами заставили бизнесмена отдать им 18 миллионов рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарской Республике двое бандитов ограбили местного предпринимателя на 18 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, бандиты ворвались в дом бизнесмена ночью и, угрожая ножом, стали требовать деньги. Потерпевший прятал сбережения в картонной коробке. Бандиты заставили отдать все ее содержимое — 18 миллионов рублей — и скрылись. Полиция разыскивает их.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержали пару, похитившую ребенка из квартиры знакомых.

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Илона Палей
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