Российскую пару задержали за похищение ребенка из квартиры знакомых

В Ленобласти задержали пару, похитившую ребенка из квартиры знакомых

В городе Луга Ленинградской области задержали пару местных жителей 43 и 35 лет, похитивших малолетнего ребенка из квартиры знакомых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по пункту «а», «д» части 2 статьи 126 («Похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, женщине — в виде запрета определенных действий. По версии следствия, фигуранты ночью проникли в квартиру знакомых в поселке Оредеж и похитили их дочь.

Ранее сообщалось, что в ДНР россиянку задержали за похищение 14-летнего школьника под видом трудоустройства.