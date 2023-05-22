Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 22 мая 2023Силовые структуры

Российскую пару задержали за похищение ребенка из квартиры знакомых

В Ленобласти задержали пару, похитившую ребенка из квартиры знакомых

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В городе Луга Ленинградской области задержали пару местных жителей 43 и 35 лет, похитивших малолетнего ребенка из квартиры знакомых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по пункту «а», «д» части 2 статьи 126 («Похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, женщине — в виде запрета определенных действий. По версии следствия, фигуранты ночью проникли в квартиру знакомых в поселке Оредеж и похитили их дочь.

Ранее сообщалось, что в ДНР россиянку задержали за похищение 14-летнего школьника под видом трудоустройства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В Госдуме ответили на слова Байдена о потерях России в Артемовске
Стало известно о состоянии певицы Дианы Гурцкой после смерти мужа
Стилистка назвала россиянам три недопустимые летние вещи для города
Шольц обещал продолжить поставки западного оружия Украине после СВО
Стало известно о гибели жителя при обстреле приграничного российского региона
Определена причина гигантских подводных оползней в Антарктике
Активисты залезли в главный фонтан Рима в знак протеста
Киевское «Динамо» предложило «Барселоне» заявиться в чемпионат России
В Госдуме объяснили предложение выдавать россиянам деньги на машину
Мужчина 13 лет помогал беспризорнику и попал за это под суд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.