В ДНР задержали обвиняемую в похищении 14-летнего школьника россиянку

В ДНР россиянку задержали за похищение 14-летнего школьника под видом трудоустройства

В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали подозреваемую в похищении 14-летнего подростка россиянку. Об этом в Telegram сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, о пропаже мальчика полицейским сообщили его родственники. Выяснилось, что похитительница познакомилась с жертвой на автобусной остановке Донецка и обманом под предлогом трудоустройства в Москве забрала его паспорт и похитила школьника.

СКР возбудил уголовное дело по статье 126 («Похищение человека») Уголовного кодекса РФ. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщине предъявлено обвинение.

5 мая сообщалось, что в Пермском крае похитившего школьницу с собакой 42-летнего мужчину осудили на 11 лет.