Мужчина похитил 13-летнюю россиянку с собакой и получил 11 лет колонии

В Пермском крае похитившего школьницу с собакой 42-летнего мужчину осудили на 11 лет

В Пермском крае суд приговорил к 11 годам лишения свободы 42-летнего мужчину, похитившего 13-летнюю школьницу и напавшего на тренера. Об этом сообщает телеканал «360».

По его данным, летом 2022 года фигурант похитил школьницу, которая выгуливала свою собаку в лесу вблизи поселка Теплая Гора в Пермском крае. Он напал на ребенка, угрожая ножом и потащил за собой. Мужчина сначала ударил лопатой собаку, а затем привязал потерпевшую к дереву. Он заставлял ее пить алкоголь и курить. Девочка смогла сбежать от него вечером, когда похититель уснул. Жертва прибежала к родителям и обо всем рассказала. Те обратились в полицию.

Вскоре выяснилось, что до похищения подростка, фигурант напал на тренера по спортивному ориентированию. Она проводила занятия с группой детей. Женщина приказала детям убегать, а сама стала уводить преступника подальше от малышей. Учительница также убежала от нападавшего и обратилась к правоохранителям.

Отмечается, что ловила преступника полиция совместно с волонтерами. Им удалось выйти на его след и задержать. Оказалось, что мужчина уже был судим ранее за убийство нескольких человек. Он должен был находиться в колонии 20 лет, но условно-досрочно освободился на четыре года раньше.

Осужденный признал вину, однако пытался оправдать свое поведение излишне выпитым алкоголем и плохим воспитанием.

