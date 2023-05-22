Взрыв произошел в жилой пятиэтажке в российском городе

V1.ru: в Кировском районе Волгограда произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме

В Кировском районе Волгограда произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. О происшествии в российском городе сообщает портал V1.ru.

По сведениям издания, все произошло утром в понедельник, 22 мая, на территории жилищного комплекса «Колизей». Предположительно, после взрыва в доме начался пожар.

К месту происшествия были направлены экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало, жильцов волгоградской пятиэтажки успели эвакуировать.

Специалисты начали устанавливать причины случившегося.

17 мая сообщалось, что в Волгоградской области при взрыве в доме на улице Энгельса пострадали два человека. Их оперативно доставили в центральную районную больницу.

Кроме того, остальных жильцов подъезда временно выселили в пункты временного размещения.