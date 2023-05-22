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15:10, 22 мая 2023Силовые структуры

Путин пообещал изучить идею о несодержании женщин под стражей

Президент России Путин поручит рассмотреть идею о несодержании женщин под стражей

Фото: Tatiana Barybina / Press Service of the Governor of the Stavropol Territory/Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин пообещал изучить идею Верховного суда (ВС) о несодержании под стражей женщин за впервые совершенные преступления небольшой или средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече с председателем ВС Вячеславом Лебедевым глава государства заявил, что поручит своей администрации рассмотреть его предложение.

Нужно основательно проработать эту идею с экспертным сообществом, депутатами и Общественной палатой, отметил Путин.

Лебедев доложил президенту о подготовке законопроекта, направленного на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин и лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести.

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Любовь Ширижик
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