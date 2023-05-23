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13:41, 23 мая 2023Моя страна

Барнаульский зоопарк показал первых детенышей кроликов-гигантов

Зоопарк в Барнауле показал первых детенышей кроликов-гигантов породы дойче ризен

Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» показал фотографии первых детенышей кроликов-гигантов (порода дойче ризен). Снимки крольчат опубликованы в Telegram-канале учреждения.

Судя по снимкам, крольчата вышли на прогулку по зеленой траве. Когда именно родились крольчата, в публикации не уточняется.

Кролик-гигант по имени Тимоша появился в Барнаульском зоопарке в ноябре 2022 года. Позднее к нему приехала беременная крольчиха.

Породу дойче ризен вывели в 1930-х годах в Германии. Вес взрослой особи может достигать 14 килограммов. Они питаются так же, как и кролики привычного размера, но им нужно в два раза больше пищи — в день такие животные могут съесть до двух килограммов овощей и зерна.

22 мая зоопарк Барнаула сообщил, что у пары сибирских рысей появилось потомство. Рысята родились совсем недавно, поэтому мать пока не подпускает к ним посторонних. Из-за этого специалисты пока не могут установить их точное количество и определить возраст.

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Сергей Истомин
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