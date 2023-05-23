Дерипаска предсказал крах 250 региональных банков США

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что около 250 банков США не переживут кризис

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что около 250 банков США не переживут кризис. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Из региональных американских банков этот кризис точно не переживут порядка 250. <...> Все это мы увидим в ближайшие месяцы на американской земле», — заявил бизнесмен.

По словам миллиардера, «драма уже началась». Он пояснил, что речь идет о «долговых обязательствах казначейства, ставка по которым взлетела».

Кроме того, Дерипаска назвал одной из прелюдий «мучения по подъемку потолка американского госдолга в Конгрессе».

Ранее Дерипаска заявил, что результатом роста процентных ставок и увеличения мирового долга станет разбалансировка глобальной финансовой системы. Развивающиеся страны рискуют оказаться в глубочайшей долговой яме без возможности напечатать средства для погашения или обслуживания долга.

