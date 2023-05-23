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21:55, 23 мая 2023Экономика

Дерипаска предсказал крах 250 региональных банков США

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что около 250 банков США не переживут кризис
Олег Дерипаска

Олег Дерипаска. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что около 250 банков США не переживут кризис. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Из региональных американских банков этот кризис точно не переживут порядка 250. <...> Все это мы увидим в ближайшие месяцы на американской земле», — заявил бизнесмен.

По словам миллиардера, «драма уже началась». Он пояснил, что речь идет о «долговых обязательствах казначейства, ставка по которым взлетела».

Кроме того, Дерипаска назвал одной из прелюдий «мучения по подъемку потолка американского госдолга в Конгрессе».

Ранее Дерипаска заявил, что результатом роста процентных ставок и увеличения мирового долга станет разбалансировка глобальной финансовой системы. Развивающиеся страны рискуют оказаться в глубочайшей долговой яме без возможности напечатать средства для погашения или обслуживания долга.

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Марина Совина
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