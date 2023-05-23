Бизнес выразил беспокойство из-за пересмотра условий взносов в бюджет

Глава РСПП Шохин: рост налоговой нагрузки может привести к дисбалансу отраслей в экономике

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обеспокоен вероятностью того, что при пересмотре условий взносов в бюджет России рост налоговой нагрузки может спровоцировать дисбаланс отраслей в экономике, заявил глава РСПП Александр Шохин. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель объединения высказал мнение о том, что достигнутые ранее базовые условия выплаты бизнесом единовременного платежа в бюджет необходимо сохранить.

«РСПП считает крайне важным сохранить базовые договоренности по параметрам нового налога, с учетом которых компании уже включали в свои бюджеты прогнозируемые к уплате суммы», — подчеркнул он, добавив, что любые вносимые коррективы не должны нарушать баланс отраслей в экономике или провоцировать рост налоговой нагрузки свыше обсуждаемого уровня.

В настоящий момент, по его мнению, достаточно высок риск того, что результатом корректировки параметров с учетом интересов отдельных секторов станет увеличение нагрузки.

Ранее в Минфине рассказали о сроках подготовки закона о взносах бизнеса в бюджет. Уточнялось, что ставка сбора со сверхприбыли крупного бизнеса может составить около пяти процентов. Замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что точно ее рассчитают после того, как все компании сдадут декларации по налогу на прибыль. По словам Силуанова, власти намерены собрать в формате windfall tax около 300 миллиардов рублей.

Бизнес настораживает затягивание вопроса с расчетом нового налога, так как аппетиты Минфина со временем растут. Обсуждение начиналось с 200 миллиардов рублей, а итоговая цифра может увеличиваться на 50-100 миллиардов в месяц, подчеркивал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.