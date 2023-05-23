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18:41, 23 мая 2023Путешествия

Торопившаяся на рейс пассажирка обнаружила у себя необычную аллергию на бег

TikTok: торопившаяся на рейс в Доминикану девушка столкнулась с приступом аллергии на бег

Фото: Marius Becker / dpa / Globallookpress.com

Пассажирка рейса в Доминикану, торопившаяся на посадку, обнаружила у себя необычную аллергию на бег. Об этом она рассказала в завирусившемся видео в TikTok, на что обратило внимание Newsweek.

По данным издания, 27-летняя Дивз Мангат (Divz Mangat) должна была вылететь в Пунта-Кану на отдых с подругами и сестрой. Девушки опаздывали на рейс и были вынуждены добежать до выхода на посадку. Уже в самолете Мангат столкнулась с приступом неизвестной аллергии в виде крапивницы. Она сделала вывод, что это реакция на активность и стресс.

Путешественница отметила, что прежде уже несколько раз замечала внезапные высыпания на теле. Каждый подобный инцидент сопровождался занятиями спортом или любым другим видом активности. В связи с этим врачи выдали девушке EpiPen. В самолета пассажирка воспользовалась устройством, чтобы снять крапивницу.

«Я думала, это какой-то сумасшедший феномен. Я никогда не видела людей с аллергией на бег», — отметила Мангат.

Ранее пилот авиакомпании Turkish Airlines выгнал пассажирку из самолета из-за аллергии на орехи, так как опасался за ее жизнь во время полета.

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Зарина Дзагоева
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