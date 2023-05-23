Губернатор Флориды объявит в среду об участии в выборах президента США

Губернатор Флориды Рон Десантис в среду объявит о планах баллотироваться в президенты США

Губернатор Флориды Рон Десантис объявит в среду, 24 мая, о планах баллотироваться в президенты США. Планируется, что об этом политик расскажет во время онлайн-дискуссии с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, передает телеканал NBC News.

Объявление, как ожидается, состоится в прямом эфире во время беседы Десантиса с бизнесменом.

Губернатор штата Флорида представляет Республиканскую партию. Политик будет бороться за выдвижение кандидатуры на высший государственный пост с экс-президентом Дональдом Трампом.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Ранее финансисты с Уолл-Стрит высказали опасения по поводу успеха губернатора Флориды в 2024 году. По мнению специалистов, Десантис является «слабым вариантом».

При этом многие уже смирились с тем, что придется вновь выбирать между Трампом и действующим президентом страны Джо Байденом.

