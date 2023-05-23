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18:27, 23 мая 2023Экономика

Госдолг Великобритании достиг рекорда

Национальное бюро статистики Великобритании: госдолг в апреле достиг 99,2% от ВВП страны

Фото: Toby Melville / Reuters

Госдолг Великобритании в апреле 2023 года достиг 2,54 триллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщается в отчете Национального бюро статистики.

Уровень долга по итогам прошлого месяца составил рекордные 99,2 процента от объема ВВП страны. Соотношение выше фиксировали в последний раз в 1961 году, тогда показатель был равен 99,4 процента.

В прошлом месяце объем чистых заимствований государственного сектора экономики Великобритании (за исключением госбанков) составил 25,6 миллиарда фунтов стерлингов — на 11,9 миллиарда больше, чем годом ранее. За все время ведения статистики (с 1993 года) этот показатель стал вторым по величине для апреля. По данным опроса агентства Reuters, экономисты ожидали, что объем заимствований составит 19,75 миллиарда фунтов стерлингов.

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При этом сумма процентов, которые Великобритания обязана выплатить по своим обязательствам, достигла в апреле 9,8 миллиарда фунтов стерлингов. Это рекордное значение с 1997 года, за все время фиксации этого ежемесячного показателя.

«Это правильно, что мы заняли миллиарды, чтобы защитить семьи и бизнес от последствий пандемии и энергетического кризиса», — сказал министр финансов Джереми Хант после публикации данных службы статистики. При этом он отметил, что долг остается слишком высоким, и одним из приоритетов правительства будет его сокращение.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что Великобритания избежит рецессии и «сохранит положительный экономический рост» в 2023 году. Согласно обновленным прогнозам МВФ, в текущем году ВВП страны вырастет на 0,4 процента. В апреле фонд ожидал сокращения этого показателя по итогам года на 0,3 процента, что было самым слабым прогнозом среди крупнейших мировых экономик.

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Влада Горячева
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