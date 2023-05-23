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15:12, 23 мая 2023Экономика

Великобритания сможет избежать рецессии

МВФ: ВВП Великобритании в 2023 году вырастет на 0,4 процента

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Великобритания избежит рецессии и «сохранит положительный экономический рост» в 2023 году. Обновленные ожидания Международного валютного фонда (МВФ) приводит Reuters.

МВФ заявил, что в текущем году ВВП Великобритании вырастет на 0,4 процента, что на 0,7 процентного пункта выше предыдущего прогноза. Еще в апреле фонд ожидал сокращения этого показателя по итогам года на 0,3 процента, что было самым слабым прогнозом среди крупнейших мировых экономик.

Фонд заявил, что улучшенный прогноз отражает неожиданную устойчивость спроса, чему способствовали в том числе более быстрый рост заработной платы и увеличение государственных расходов. На спрос также повлияли снижение цен на энергоносители и восстановление глобальных цепочек поставок.

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При этом перспективы роста остаются сдержанными, завили в МВФ. Британская экономическая активность значительно замедлилась по сравнению с прошлым годом, а инфляция остается «упрямо высокой» — 10,1 процента. Тем не менее ожидается, что она упадет примерно до 5 процентов к концу этого года.

По мнению фонда, дальнейшее сохранение инфляции и неустойчивый рост заработной платы — главные краткосрочные угрозы экономическим перспективам Великобритании. МВФ заявил, что Банк Англии должен сохранить жесткую денежно-кредитную политику.

МВФ ожидает, что в 2024 году ВВП Великобритании вырастет на 1 процент, и примерно на 2 процента в 2025 и 2026 годах.

Ранее Национальная статистическая служба Великобритании сообщила, что по итогам первого квартала ВВП страны вырос на 0,1 процента, хотя в марте опустился на 0,3 процента в годовом выражении. В то же время Банк Англии улучшил свой прогноз по росту экономики — по новым оценкам, ВВП начнет расти уже с третьего квартала 2023 года, а не с первого квартала 2024-го.

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Влада Горячева
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