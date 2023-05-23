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13:51, 23 мая 2023Ценности

Стилистка назвала россиянкам визуально старящие модели платьев

Российская стилистка Анастасия Хохлова: черные платья с цветочным принтом визуально старят

Фото: Sabelnikova Olga / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Анастасия Хохлова назвала россиянкам визуально старящие модели платьев. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Специалистка призвала читательниц отказаться от нарядов черного цвета, оформленных цветочным принтом. «Особенно это касается обладательниц славянской внешности. Он сразу прибавит к возрасту пять-десять лет», — пояснила она.

В то же время тем, кому нравятся подобные модели платьев, эксперт посоветовала обратить внимание на варианты с изображением цветов на светлом фоне. При этом данные рисунки должны находиться на большом расстоянии друг от друга. «И важно помнить, что крупный узор полнит, а мелкий — сглаживает рельефы фигуры», — отметила собеседница издания.

В апреле российская стилистка Александра Ерохова назвала откровенные платья трендом лета 2023 года. В грядущем сезоне в моде окажутся платья-сетки и платья-комбинации. Однако актуальность утратят строгие и спортивные платья-поло и платья-рубашки.

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Мария Винар
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