Госдума приняла решение о запрете польским фурам поездок по России

Госдума единогласно приняла решение о запрете польским фурам поездок по России

Депутаты Госдумы единогласно приняли решение о запрете польским фурам поездок по России. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в Telegram.

Помимо этого, указанным фурам запрещается заправляться по российским ценам. Стоимость топлива для них будет равняться ценам на горючее в Евросоюзе.

Из-за принятых мер поляки недосчитаются около 8,5 миллиарда евро, добавил Володин. Польша должна ответить за проводимую Варшавой русофобскую политику, заключил он.

Ранее депутаты призвали исключить выполнение перевозок польскими автоперевозчиками по территории России. По словам Володина, это приведет к банкротству около двух тысяч польских транспортных компаний.