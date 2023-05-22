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23:00, 22 мая 2023Россия

ГД призвала исключить выполнение перевозок польскими автоперевозчиками по России

ГД призвала кабмин исключить заправку польских грузовиков по российским розничным ценам

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Государственная Дума призвала исключить выполнение перевозок польскими автоперевозчиками по территории России. Соответствующий проект обращения к правительству РФ размещен в электронной базе ГД.

В частности, предлагается разрешить перемещение польских транспортных средств от государственной границы России до ближайших таможенных терминалов, где будет происходить перецепка прицепов или полуприцепов либо перегрузка товаров на транспорт российских перевозчиков. Кроме того, Госдума призвала кабмин запретить заправлять автомобили польских перевозчиков топливом по российским розничным ценам.

Как ранее отметил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, издержки Польши в таком случае могут составить около 8,5 миллиардов евро. «По оценкам экспертов, в результате этого пострадают или обанкротятся около 2 тысяч польских транспортных компаний, в штате которых работают более 20 тысяч водителей», — написал он.

Ранее пресс-секретарь президента России и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на излечение Польши от русофобии.

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Марина Совина
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