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14:52, 23 мая 2023Бывший СССР

В Киеве опровергли сведения о начале обучения украинских летчиков на F-16

Офицер ВС Украины Игнат заявил, что летчики республики еще не начали обучение на F-16

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Украинские летчики еще не начали обучение пилотированию истребителей F-16, заявил советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас в страны, где будет проходить обучение, выехали передовые группы.

«Изучается, как будет проходить этот процесс. Самих пилотов в странах еще нет», — сказал Игнат.

Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что западные страны приняли положительное решение о передаче истребителей F-16. По его словам, сейчас союзники решают логистические вопросы.

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Алевтина Запольская
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