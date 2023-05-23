В Киеве опровергли сведения о начале обучения украинских летчиков на F-16

Офицер ВС Украины Игнат заявил, что летчики республики еще не начали обучение на F-16

Украинские летчики еще не начали обучение пилотированию истребителей F-16, заявил советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас в страны, где будет проходить обучение, выехали передовые группы.

«Изучается, как будет проходить этот процесс. Самих пилотов в странах еще нет», — сказал Игнат.

Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что западные страны приняли положительное решение о передаче истребителей F-16. По его словам, сейчас союзники решают логистические вопросы.