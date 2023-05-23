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19:09, 23 мая 2023Бывший СССР

Над Артемовском водрузили флаг ДНР

Врио главы ДНР Пушилин водрузил флаг региона над одним из уцелевших зданий в Артемовске

Кадр: Telegram-канал «Пушилин Д.В.»

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин водрузил флаг региона над одним из уцелевших административных зданий в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что флаг России уже был поднят над Артемовском ранее, добавив, что посетил город, чтобы вывесить над ним флаг ДНР и «еще раз осмотреть населенный пункт для понимания первоочередных мер».

Ранее Пушилин сообщал, что планирует посетить Артемовск для оценки объема предстоящих восстановительных работ.

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Алевтина Запольская
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