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13:07, 23 мая 2023Бывший СССР

Пушилин посетит Артемовск для оценки объема предстоящих работ

Врио главы ДНР Пушилин посетит Артемовск для оценки объема предстоящих работ
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин посетит Артемовск (украинское название — Бахмут) для оценки объема предстоящих восстановительных работ. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

«Туда (в Артемовск — прим. «Ленты.ру») мы сейчас едем, чтобы имелась возможность посмотреть фронт работ для профильных ведомств, гражданских служб, которым предстоит очень много работы», — заявил Пушилин.

Ранее врио главы ДНР сообщил о постоянной эвакуации мирных жителей из города. По его словам, только за 20 и 21 мая бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» помогли 116 жителям перебраться в город Шахтерск.

22 мая Пушилин заявил о начале предварительного разминирования Артемовска после взятия города под полный контроль российскими силами.

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Алевтина Запольская
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