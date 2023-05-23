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12:58, 23 мая 2023Бывший СССР

Советник главы ДНР заявил о забытых и брошенных украинских солдатах в Артемовске

Советник главы ДНР Гагин: в Артемовске остались брошенные при отступлении отряды ВСУ

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

В Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) остаются отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), забытые и брошенные командованием при отступлении из города, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, эти украинские части выявляют в ходе зачистки населенного пункта.

«Что бы они ни говорили, что они еще пытаются контролировать Артемовск, это не так. Это ложь. Речь, скорее всего, идет о тех военнослужащих либо группах военнослужащих, которых просто забыли и бросили при отступлении», — сказал Гагин.

Ранее беженка из города рассказала, что подразделения ВСУ, стоявшие в Артемовске, конфликтовали между собой, причем иногда дело доходило до стрельбы.

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Алевтина Запольская
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