Советник главы ДНР заявил о забытых и брошенных украинских солдатах в Артемовске

Советник главы ДНР Гагин: в Артемовске остались брошенные при отступлении отряды ВСУ

В Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) остаются отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), забытые и брошенные командованием при отступлении из города, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, эти украинские части выявляют в ходе зачистки населенного пункта.

«Что бы они ни говорили, что они еще пытаются контролировать Артемовск, это не так. Это ложь. Речь, скорее всего, идет о тех военнослужащих либо группах военнослужащих, которых просто забыли и бросили при отступлении», — сказал Гагин.

Ранее беженка из города рассказала, что подразделения ВСУ, стоявшие в Артемовске, конфликтовали между собой, причем иногда дело доходило до стрельбы.