Беженка из Артемовска: подразделения ВСУ конфликтовали и устраивали перестрелки

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), стоявшие в Артемовске (украинское название Бахмут), конфликтовали между собой, дело доходило до стрельбы, пишет РИА Новости со ссылкой на эвакуированную из города беженку по имени Мария.

Как уточнила местная жительница, украинские военные устраивали драки. «Они пили, дрались между собой. Разборки такие были, что это просто жестко было. Мы это все видели», — уточнила она. Беженка рассказала, что жители Артемовска стали свидетелями того, как бойцы ВСУ «толпой на толпу вышли и начали перестреливаться», среди них оказались и пьяные солдаты. «Они и дрались там. И битые, и резаные были», — добавила Мария.

В субботу, 20 мая, стало известно о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня боев. Информацию о взятии города подтвердили в российском Минобороны.