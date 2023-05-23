Россиянкам назвали лучшие варианты окрашивания для седых волос
Колорист Татьяна Лисина назвала россиянкам лучшие варианты окрашивания для седых волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».
Специалистка отметила, что с данной проблемой можно справиться посредством красок светлых тонов. При этом она призвала скрывать лишившиеся пигмента пряди с помощью таких техник, как мелирование, растяжка цвета и Airtouch, если количество седины занимает менее половины объема волос.
«Если количество седины перевалило за 50 процентов и дама всю жизнь красилась в темные цвета, нужно сначала сделать грамотную смывку и перейти на более светлые оттенки — от русого до блонда. Чем больше седины, тем сильнее блонд», — пояснила эксперт.
Ранее сообщалось, что натуральная седина стала трендом у мужчин в 2023 году. Известные личности все чаще начали выходить в свет с седыми волосами, а также сниматься в рекламных кампаниях брендов. Например, седые режиссеры Абель Феррара, Дэвид Кроненберг, Джим Джармуш и Педро Альмодовар стали участниками промо Saint Laurent, а актер Венсан Кассель позировал для модного дома Prada.