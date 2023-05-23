Россиянкам назвали лучшие варианты окрашивания для седых волос

Колорист Татьяна Лисина призвала скрывать седину посредством окрашивания в светлые тона

Колорист Татьяна Лисина назвала россиянкам лучшие варианты окрашивания для седых волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Специалистка отметила, что с данной проблемой можно справиться посредством красок светлых тонов. При этом она призвала скрывать лишившиеся пигмента пряди с помощью таких техник, как мелирование, растяжка цвета и Airtouch, если количество седины занимает менее половины объема волос.

«Если количество седины перевалило за 50 процентов и дама всю жизнь красилась в темные цвета, нужно сначала сделать грамотную смывку и перейти на более светлые оттенки — от русого до блонда. Чем больше седины, тем сильнее блонд», — пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что натуральная седина стала трендом у мужчин в 2023 году. Известные личности все чаще начали выходить в свет с седыми волосами, а также сниматься в рекламных кампаниях брендов. Например, седые режиссеры Абель Феррара, Дэвид Кроненберг, Джим Джармуш и Педро Альмодовар стали участниками промо Saint Laurent, а актер Венсан Кассель позировал для модного дома Prada.