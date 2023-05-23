Описаны последствия запрета на экспорт бензина из России

Аналитик Юшков назвал маловероятным запрет на экспорт бензина из России

Запрет на экспорт бензина из России вряд ли приведет к понижению цен на внутреннем рынке, скорее, нефтяные компании сократят объемы переработки. Именно по этой причине подобный шаг со стороны кажется крайне маловероятным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Я сомневаюсь в том, что будет запрет на экспорт нефтепродуктов. У государства есть другие инструменты, которые используют для того, чтобы регулировать цены на внутреннем рынке. И обычно это все же не торговые ограничения. Это, например, демпферный механизм, позволяющий удерживать цену на топливо. Или договоренность с нефтяными компаниями о том, чтобы те не меняли ценники на АЗС», — сказал Юшков.

Аналитик также заметил, что даже в случае, если власти решат ограничить экспорт бензина в России, возникают сомнения относительно того, что это позитивно скажется на динамике цен внутри страны.

«Вряд ли нефтяные компании наводнят внутренний рынок топливом. Скорее, они сократят переработку», — считает собеседник Ленты.ру.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские власти рассматривают возможность введения запрета на экспорт бензина. Уточняется, что такое решение может быть принято ввиду потенциального внутреннего дефицита топлива и повышение цен после решения сократить субсидии для нефтеперерабатывающих заводов.