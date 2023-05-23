На Украине заявили о готовности к контрнаступлению

Глава разведки Украины Буданов: контрнаступление ВСУ начнется в ближайшее время

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к контрнаступлению, которое начнется в ближайшее время. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью японскому телеканалу NHK.

«У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что (контрнаступление — прим. «Ленты.ру») начнется в ближайшее время», — заявил Буданов.

Глава разведки отметил, что Украина все еще нуждается в солидном запасе вооружений и боеприпасов, и Киев надеется на продолжение военной помощи западных стран. Буданов также добавил, что контрнаступление украинской армии может занять длительное время из-за готовности Вооруженных сил (ВС) России к обороне.

Ранее обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман заявил, что военная помощь Киеву со стороны западных стран находится под угрозой. Рахман отметил, что европейские страны и США уже сейчас жалуются на дефицит боеприпасов из-за отправки вооружений на Украину.