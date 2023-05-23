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15:54, 23 мая 2023Моя страна

Получивший имя известного российского певца леопард расширил свои владения

Получивший имя певца Димы Билана леопард начал осваивать новые территории

Фото: Telegram-канал «Земля леопарда» - дирекция заповедников»

Дальневосточный леопард Leo 168M Виктор, названный в честь певца Димы Билана (при рождении — Виктор Белан), расширил свои владения. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».

«Виктор стал занимать новые территории в южной части нацпарка, одновременно не оставляя старые. Участок, на котором он постоянно обитает, расширился», — говорится в сообщении. По словам сотрудников нацпарка, то, что хищник отмечается на новых точках, свидетельствует о его высокой активности и жизнеспособности.

Новостями о леопарде также поделился Билан и сообщил, что получил снимки своего подопечного. «На данный момент Виктор является одним из самых активных самцов национального парка. Безмерно рад иметь возможность наблюдать за его активностью и жизнедеятельностью!», — рассказал артист.

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Варвара Кошечкина
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