Получивший имя известного российского певца леопард расширил свои владения

Получивший имя певца Димы Билана леопард начал осваивать новые территории

Дальневосточный леопард Leo 168M Виктор, названный в честь певца Димы Билана (при рождении — Виктор Белан), расширил свои владения. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».

«Виктор стал занимать новые территории в южной части нацпарка, одновременно не оставляя старые. Участок, на котором он постоянно обитает, расширился», — говорится в сообщении. По словам сотрудников нацпарка, то, что хищник отмечается на новых точках, свидетельствует о его высокой активности и жизнеспособности.

Новостями о леопарде также поделился Билан и сообщил, что получил снимки своего подопечного. «На данный момент Виктор является одним из самых активных самцов национального парка. Безмерно рад иметь возможность наблюдать за его активностью и жизнедеятельностью!», — рассказал артист.