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11:45, 23 мая 2023Бывший СССР

Назван срок обучения пилотов ВСУ для управления истребителями F-16

Военный эксперт Леонков допустил участие польских летчиков в конфликте на Украине

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Для того чтобы обучить украинских летчиков работе с истребителями F-16, потребуется как минимум полтора года. Поэтому, вероятнее всего, в конфликте будут задействовать польских и канадских военных под видом украинских. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Чтобы обучить специалиста, необходимо как минимум полтора года. Но мы увидим сразу готовых боевых пилотов, как это было с другой военной техникой, которой, как выяснилось, управляли поляки. Так же будет и здесь: задействуют канадских и польских летчиков», — считает Леонков.

Он объяснил, что логика пилотирования советских самолетов и F-16 сильно отличается. Максимум, чего можно достичь за короткий срок, — это обучить человека взлету, посадке и полету в группе. Но воевать, выполнять боевые задачи, невозможно.

Нужно ведь не просто летать, но и правильно пользоваться комплексами вооружений, отрабатывать технику боевого слаживания и так далее. Летчики тренируются по пять лет на таких самолетах

Алексей Леонковвоенный эксперт

Леонков также напомнил о дефиците кадров на Украине. По его словам, к началу конфликта в стране было только порядка 120 боевых пилотов, многие из них уже погибли.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что подготовка украинских пилотов для истребителей F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, уже началась. Он уточнил, что тренировку украинских военных начала Польша и ряд других государств. Политик также отметил, что этот процесс займет время, но чем раньше он завершится, тем лучше.

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Варвара Кошечкина
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