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17:58, 23 мая 2023Россия

Медведев рассказал о последствиях неверия НАТО в возможность ядерной войны

Медведев: неверие НАТО в ядерную войну с Россией может иметь непредсказуемые последствия
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Недооценка военным блоком НАТО риска развязывания ядерной войны с Россией может иметь самые непредсказуемые последствия. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT.

На неверие НАТО в ядерный конфликт указывает военная помощь альянса Киеву, отметил он.

Медведев предупредил, что ситуация может выйти из-под контроля. «И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом альянсе», — подчеркнул зампред Совбеза России.

Ранее Медведев заявил, что увеличение военной помощи Украине приведет к затягиванию специальной военной операции. Так он отреагировал на решение США в ближайшие месяцы начать реализацию плана поставок Украине истребителей F-16.

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Алан Босиков
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