Испания отказала Украине в поставках F-16 и обучении пилотов

Глава МО Испании Роблес: Мадрид не поможет Украине с поставками F-16 и обучением пилотов

Мадрид не может помочь Украине с поставками истребителей F-16 и обучением пилотов, заявила глава Министерства обороны (МО) Испании Маргарита Роблес. Ее цитирует испанское агентство Europa Press.

«Мы не можем внести вклад в эту подготовку на F-16», — сказала глава оборонного ведомства, объяснив это тем, что у Испании есть только самолеты F-18 и Eurofighter со «своей собственной динамикой обучения», поэтому у Мадрида нет возможностей «ни по поставкам, ни по обучению» на F-16.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что подготовка украинских пилотов для истребителей F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, уже началась. Он уточнил, что тренировку украинских военных начала Польша и ряд других государств. Политик также отметил, что этот процесс займет время, но чем раньше он завершится, тем лучше.