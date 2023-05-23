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12:27, 23 мая 2023Мир

Испания отказала Украине в поставках F-16 и обучении пилотов

Глава МО Испании Роблес: Мадрид не поможет Украине с поставками F-16 и обучением пилотов

Фото: Staff Sgt. Jordan Martin / Globallookpress.com

Мадрид не может помочь Украине с поставками истребителей F-16 и обучением пилотов, заявила глава Министерства обороны (МО) Испании Маргарита Роблес. Ее цитирует испанское агентство Europa Press.

«Мы не можем внести вклад в эту подготовку на F-16», — сказала глава оборонного ведомства, объяснив это тем, что у Испании есть только самолеты F-18 и Eurofighter со «своей собственной динамикой обучения», поэтому у Мадрида нет возможностей «ни по поставкам, ни по обучению» на F-16.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что подготовка украинских пилотов для истребителей F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, уже началась. Он уточнил, что тренировку украинских военных начала Польша и ряд других государств. Политик также отметил, что этот процесс займет время, но чем раньше он завершится, тем лучше.

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Глеб Бажуткин
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