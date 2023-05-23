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16:29, 23 мая 2023Интернет и СМИ

В сети распространился фейк о введении в Белгородской области военного положения

Постановление о введении в Белгородской области военного положения оказалось фейком

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Распространившиеся в сети сообщения о введении в Белгородской области военного положения, начале эвакуации и мобилизации населения оказались фейком. Тиражируемое изображение соответствующего документа было создано в редакторе.

Информация распространилась в украинских Telegram-каналах. К постам было прикреплено якобы Постановление правительства региона о введении военного положения, эвакуации и мобилизации населения. При этом военное положение на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях вводится только указом президента.

В то же время власти Белгородской области не делали никаких заявлений на этот счет. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своих ежедневных обращениях к населению также не объявлял о введении военного положения. Среди Постановлений правительства Белгородской области нет ни одного, вводящего военное положение. Как обратил внимание Telegram-канал «Война с фейками», документы публикуются под сквозной нумерацией. Авторы же фейкового Постановления указали не соответствующий порядку номер 36-сс.

Кроме того, в поддельном документе присутствуют ошибки — как грамматические, так и пунктуационные. В частности, употреблен неверный предлог: «перемещения граждан с Белгородской области». Также заметно, что на опубликованном фото фон текста отличается от основного фона. Помимо прочего, в документе используются размытые формулировки — говорится о «подготовке и планировании выполнения принудительного и контролируемого перемещения граждан с Белгородской области на территорию, где не введено военное положение». При этом конкретная территория не называется

Вдобавок ко всему, выявлено смысловое несоответствие разных пунктов документа друг другу. В начале текста говорится, что военное положение только намерены ввести, ответственным ведомствам поручено провести подготовку. Однако в идущем далее пункте уже сообщается об изъятии личного транспорта, как если бы военное положение было введено.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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Алина Гончарова
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