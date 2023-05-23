Обвиняемого в изнасиловании двух школьниц россиянина арестовали

В Новосибирске суд арестовал обвиняемого в изнасиловании двух школьниц

Советский районный суд Новосибирска арестовал местного жителя, которого обвиняют в сексуальном насилии над двумя школьницами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В отношении россиянина возбуждено дело по пункту «б» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних») Уголовного кодекса РФ. Он пробудет под стражей до 20 июля. Процесс проходит в закрытом режиме. Известно, что потерпевшие не достигли 14-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что в Бердске Новосибирской области задержали мужчину, который с пистолетом и гранатой в руках завел двух девочек 10 и 11 лет за гаражи и начал приставать.