Израиль назначил нового посла в России

Израиль назначил заместителя гендиректора МИД Израиля Гальперин новым послом в России

Заместитель генерального директора МИД Израиля Симона Гальперин была назначена на должность нового посла еврейского государства в России. Об этом сообщает пресс-служба израильского дипведомства.

«Высший комитет по назначениям при министерстве иностранных дел принял сегодня решение о следующем назначении — назначить госпожу Симону Гальперин ... на должность посла Израиля в РФ», — сказано в официальном сообщении.

Также отмечается, что для данного назначение необходимо одобрение израильского правительства. В сообщении также говорится, что министр иностранных дел страны Эли Коэн пожелал Гольперин успехов на новой должности.

Симона Гальперин считается уважаемым дипломатом в Израиле. Ранее она занимала должность посла Израиля в Сингапуре.

16 мая президент России Владимир Путин освободил от должности посла страны в Ватикане Александра Авдеева. На этот пост был назначен экс-постпред России при Совете Европы Иван Солтановский.

Кроме того, президент в апреле сменил посла России в Италии, назначив на эту должность Алексея Парамонова. Отдельным указом был освобожден с этого поста Сергей Разов, который по совместительству занимал должность посла в Республике Сан-Марино.