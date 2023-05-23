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19:53, 23 мая 2023Экономика

Две европейские страны объединились для замены «Дружбы»

Фиала: Чехия и Италия достигли соглашения о расширении нефтепровода на замену «Дружбе»
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: David W Cerny / Reuters

Чешская нефтяная компания Mero и итальянский концерн TAL заключили соглашение по расширению пропускной способности трансальпийского нефтепровода, который с 2025 года будет использоваться вместо российского трубопровода «Дружба». Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Увеличение мощностей TAL приведет к росту объемов поставок нефти в Чехию на четыре миллиона тонн в год, что целиком покроет спрос страны. По словам Фиала, благодаря объединению сил с партнерами из Италии Чехия избавится от зависимости от российского топлива.

По данным Чешского информационного агентства, в общей сложности по нефтепроводу страна будет получать восемь миллионов тонн нефти в год. Стоимость сделки составила 1,6 миллиарда крон (72,6 миллиона долларов). Расходы на себя возьмет компания Mero.

Трубопровод TAL начинается в итальянском портовом городе Триест, куда прибывают нефтяные танкеры со всего мира. Оттуда нефть поставляется в Германию, а после, через трубопровод IKL, и в Чехию.

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Мария Грушко
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