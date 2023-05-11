Чехия нашла замену российскому нефтепроводу

Чехия увеличит мощности трансальпийского нефтепровода, чтобы заменить российскую «Дружбу»

Оператор чешских нефтепроводов Mero договорился с акционерами консорциума TAL об увеличении мощности трансальпийского нефтепровода. Компания намерена диверсифицировать источники получения нефти республикой и снизить зависимость от поставок по российскому трубопроводу «Дружба», со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу сообщает ТАСС.

Увеличение мощности нефтепровода TAL позволит Чехии получать семь-восемь миллионов тонн нефти ежегодно. Работы по расширению его пропускной способности займут около полутора лет и потребуют вложения 65 миллионов евро. По словам Фиалы, республика преодолеет свою зависимость от российской нефти к 2025 году.

Трубопровод TAL начинается в итальянском портовом городе Триест, куда прибывают нефтяные танкеры со всего мира. Оттуда нефть поставляется в Германию, а после, через трубопровод IKL, и в Чехию.

В настоящее время Европа отказалась от морских поставок российской нефти и нефтепродуктов. За редким исключением трубопроводных поставок санкции пока не касались. Однако в апреле 2023 года в Польше уже предложили перекрыть северный участок нефтепровода «Дружба». В начале мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала отказаться от поставок нефти по трубопроводу «Дружба» Германии.