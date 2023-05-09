Еврокомиссия посоветовала Германии отказаться от поставок нефти по «Дружбе»

Еврокомиссия посоветовала Германии отказаться от импорта нефти по трубопроводу «Дружбе»

Еврокомиссия (ЕК) посоветовала Германии отказаться от поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в рамках антироссийской санкционной политики. Об этом пишет издание EUobserver со ссылкой на проект документа ЕК.

«Временное исключение, предоставленное Германии... для поставок сырой нефти по трубопроводу из России через северный участок нефтепровода "Дружба", должно прекратиться», — говорится в материале ЕК.

Отмечается, что Польская сторона почти добилась обещания того, что Германия перестанет получать нефть через «Дружбу». Однако, Венгрия, Чехия и Словакия могут продолжить импортировать топливо, поступающее по трубопроводу.

Ранее глава компании крупнейшей польской нефтяной компании Orlen заявил, что предприятие теряет 27 миллионов долларов в день из-за отказа от использования российской нефти. По его словам, в настоящее время в условиях потолка цен альтернативные российским поставки обходятся дороже на 30 долларов за баррель.