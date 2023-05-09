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19:26, 9 мая 2023Экономика

Еврокомиссия посоветовала Германии отказаться от поставок нефти по «Дружбе»

Еврокомиссия посоветовала Германии отказаться от импорта нефти по трубопроводу «Дружбе»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) посоветовала Германии отказаться от поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в рамках антироссийской санкционной политики. Об этом пишет издание EUobserver со ссылкой на проект документа ЕК.

«Временное исключение, предоставленное Германии... для поставок сырой нефти по трубопроводу из России через северный участок нефтепровода "Дружба", должно прекратиться», — говорится в материале ЕК.

Отмечается, что Польская сторона почти добилась обещания того, что Германия перестанет получать нефть через «Дружбу». Однако, Венгрия, Чехия и Словакия могут продолжить импортировать топливо, поступающее по трубопроводу.

Ранее глава компании крупнейшей польской нефтяной компании Orlen заявил, что предприятие теряет 27 миллионов долларов в день из-за отказа от использования российской нефти. По его словам, в настоящее время в условиях потолка цен альтернативные российским поставки обходятся дороже на 30 долларов за баррель.

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Сергей Равин
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