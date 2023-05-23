В сети выдали старый ролик из Донецка за жалобы белгородцев на закрытые убежища

В сети выдали ролик 2022 года из Донецка за жалобы белгородцев на закрытые убежища

В проукраинских Telegram-каналах 22 мая ролик из Донецка, снятый в 2022 году, выдали за жалобы жителей Белгородской области на закрытые бомбоубежища. Посты появились на фоне новостей о диверсионно-разведывательной группе в регионе.

Также в сети распространили второе видео, на котором, как утверждается, жители того же региона не могут попасть в закрытое бомбоубежище. Кадры сняты в месте, по которому невозможно достоверно определить местоположение съемки. В соцсетях пользователи предположили, что видео может быть постановочным. «Котаны, но ведь фейк чистой воды. Посмотрите внимательно, они играют в панику», — написал один из пользователей Reddit.

Военный корреспондент Константин Придыбайло заявил, что в кадре появилась украинка Виктория Фещенко. В доказательство он приложил фотографии из соцсетей, на которых видно сходство с героиней ролика.

Доступ в бомбоубежища Белгородской области, действительно, осуществляется по ключу. Их раздавали старшим по подъездам и активистам еще летом 2022 года. Губернатор региона Вячеслав Гладков объяснял, что бомбоубежища должны быть всегда закрыты. В первую очередь, это обеспечивает антитеррористическую безопасность многоквартирного дома.

Новость получила широкое распространение в украинских СМИ. Российские издания не писали о якобы жалобах на доступ в бомбоубежища Белгородской области. В соцсетях посты широко расходятся, но пользователи в комментариях обращают внимание, что один из роликов похож на постановочный, а второй был снят в 2022 году.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»