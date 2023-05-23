Столтенберг оценил важность наращивания военного производства

Генсек НАТО Столтенберг: наращивание военного производства играет важную роль на Украине

Наращивание военного производства играет критическую роль в «битве логистики» на Украине. Важность этого процесса оценил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

По мнению главы Североатлантического альянса, на Украине сейчас «идет война на истощение», которая превращается в «битву логистики».

«В этой битве абсолютно ключевую роль играет наращивание военного производства», — подчеркнул он на встрече с главами Минобороны стран Евросоюза.

Ранее Столтенберг анонсировал встречу министров обороны НАТО с представителями военно-промышленного комплекса (ВПК) США и ЕС. По его словам, страны-члены альянса должны расширить свое военное производство, поставляя оружие на Украину и восполняя собственные запасы.