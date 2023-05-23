Министры обороны НАТО встретятся с представителями ВПК США и ЕС

Генсек НАТО анонсировал встречу министров обороны альянса с представителями ВПК США и ЕС

Министры обороны НАТО встретятся с представителями военно-промышленного комплекса (ВПК) США и Европейского союза (ЕС), анонсировал генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.

«Я решил пригласить представителей промышленности по обе стороны Атлантического океана на встречу министров обороны НАТО для обсуждения расширения производства», — сказал он.

По его словам, страны-члены альянса страны должны расширить свое военное производство, чтобы одновременно поставлять оружие Украине и восполнять собственные запасы.

Ранее Столтенберг объявил принятие альянсом многолетней программы вооружения Украины на саммите, который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года. Уточняется, что поддержка будет направлена на обеспечение полного перехода Украины на западное вооружение.