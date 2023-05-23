Назначена дата суда по делу против Трампа о фальсификации документов

CNBC: суд по делу против Трампа о фальсификации документов начнется 25 марта 2024 года

Суд по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации документов начнется 25 марта 2024 года. Об этом сообщает CNBC.

Дату объявил председательствующий по делу судья Хуан Мерчан. Отмечается, что процесс начнется за несколько месяцев до проходящих в ноябре выборов президента США и придется на период праймериз, на которых определятся кандидаты от каждой партии.

Ранее исследователи в области права сообщили, что Трамп может стать президентом, даже находясь в тюрьме. Верховный суд США постановил, что единственные требования, необходимые для участия в выборах — требования Конституции. Кандидат должен быть не моложе 35 лет, быть гражданином США и проживать в стране не менее 14 лет.

Бывшего президента США обвиняют в 34 случаях фальсификации деловых документов. По версии следствия, в 2016 году политик незаконно компенсировал из предвыборного фонда 130 тысяч долларов, которые он выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об их романе в прошлом.