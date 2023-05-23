На Украине рассказали о схеме заработка военкомов

«Страна.ua»: военкомы на Западной Украине стали практически миллиардерами

Военные комиссары на Западной Украине стали практически миллиардерами, выдавая справки о негодности. О схеме заработка рассказал изданию «Страна.ua» в Telegram член украинского спецназа «Братство» (организация запрещена в РФ) с позывным Гога.

«На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер. (...) В моем городе военком выпустил уже такое количество людей из Одессы и Харькова по справкам», — сказал он. Военный уточнил, что военкомы делают справки за 12 тысяч долларов. В документе указывается, что мужчина негоден к службе на три месяца, добавил он. По его словам, с такими справками покидают Украину.

Гога отметил, что чиновника, выдававшего такие документы, сняли с должности, но затем он был восстановлен за взятку. Как утверждает боец, если ситуация на фронте ухудшится, то военкомы покинут республику. Он также считает, что у каждого военного чиновника и мэра есть иностранные паспорта.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что за время мобилизации военные комиссары в крупных городах страны стали долларовыми миллионерами. Он назвал «сколотившими состояние» военкомов из Киева, Одессы, Днепра, Львова, Винницы, Ивано-Франковска, Луцка, Ровно, Тернополя и Закарпатья.