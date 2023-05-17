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15:08, 17 мая 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины заявил о многомиллионном состоянии военкомов

Николай Азаров: военкомы в крупных городах Украины стали долларовыми миллионерами

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров написал в Telegram, что за время мобилизации военные комиссары в крупных городах страны стали долларовыми миллионерами.

По его словам, «сколотившими состояние» стали военкомы из Киева, Одессы, Днепра, Львова, Винницы, Ивано-Франковска, Луцка, Ровно, Тернополя и Закарпатья. «Это притом, что 20 процентов шло чиновникам Минобороны, 30 процентов — в Офис президента, 15 процентов — СБУ, по 5 процентов — прокуратуре, судам, таможне, и лишь 20 процентов оставалось в их "конторе"», — заявил Азаров.

«Коррупция в Украине процветает, все зарабатывают, и только народ продолжает гибнуть», — заключил он.

Ранее Азаров заявил, что НАТО занимается собственным пиаром, когда посылает неработающую технику в качестве военной помощи Украине. Политик напомнил, что из 20 самоходных гаубиц M109, которые украинская армия получила от Италии, ни одна не находилась в боеготовом состоянии.

2 мая Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. Срок действия военного положения продлили с 20 мая до 18 августа 2023 года, то есть на 90 дней.

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Варвара Кошечкина
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