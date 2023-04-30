Бывший премьер Украины назвал военную помощь НАТО пиаром

Бывший премьер-министр Украины Азаров назвал военную помощь НАТО пиаром

НАТО занимается собственным пиаром, когда посылает неработающую технику в качестве военной помощи Украине. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший премьер-министр республики Николай Азаров.

Политик напомнил, что из 20 самоходных гаубиц M109, которые украинская армия получила от Италии, ни одна не находилась в боеготовном состоянии.

«Португалия тоже горит желанием помочь Украине, передав несколько танков Leopard, но вот незадачи — сначала их нужно восстановить», — заявил Азаров, назвав главной причиной некачественных поставок нехватку средств у Европы.

Ранее экс-премьер сравнил переданные Великобританией снаряды с обедненным ураном для Вооруженных сил Украины с сотнями «мини-Чернобылей».