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11:41, 27 апреля 2023Бывший СССР

Экс-премьер Украины заявил о сотнях прибывших в страну «мини-Чернобылях»

Экс-премьер Украины Азаров: снаряды с обедненным ураном являются «мини-Чернобылями»
СюжетМинобороны:

Фото: Alexander Widding / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал лицемерами тех, кто 26 апреля написал о катастрофе на Чернобыльской АЭС, но умолчал о передаче Лондоном снарядов с обедненным ураном Киеву. Такое сообщение появилось на его странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сотни "мини-Чернобылей" спокойно прибыли на Украину, и никто не высказался против. Все знают страшную статистику [бывшей] Югославии, чьи чиновники неоднократно предупреждали и украинцев, и киевский режим о страшных последствиях», — заявил он.

В апреле замглавы британского Минобороны Джеймса Хиппи говорил, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Однако он не назвал точное число таких снарядов.

Посольство России в Лондоне раскритиковало такой шаг и заявило, что Британия «не сможет уйти от ответственности» за такие поставки. В Кремле информацию о поставках подобных снарядов оценили как «весьма и весьма печальную».

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Варвара Кошечкина
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