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23:27, 23 мая 2023Бывший СССР

Залужный обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО

Главком ВСУ Залужный обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО в Европе Каволи

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обсудил с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами в Европе, генералом США Кристофером Каволи усиление противовоздушной обороны (ПВО). Об этом главком ВСУ написал в своем Telegram-канале.

По словам Залужного, необходимость усиления ПВО, в том числе с помощью истребителей F-16, а также увеличение количества боеприпасов были ключевыми темами телефонного разговора.

Помимо этого, военные обсудили продление совместной работы по обслуживанию военной техники.

«Договорились с генералом Каволи и в дальнейшем активно сотрудничать для укрепления обороноспособности Украины», — добавил Залужный.

20 мая Залужный впервые появился на публике после долгого отсутствия — он выступил по видеосвязи с размытым фоном на открытии Международной конференции в честь Дня науки.

Украинский военачальник прекратил делать публичные выступления после ряда ударов, которые нанесли российские подразделения по некоторым военным объектам на Украине.

Марина Совина
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