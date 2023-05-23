Главком ВСУ Залужный обсудил усиление ПВО с командующим силами НАТО в Европе Каволи

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обсудил с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами в Европе, генералом США Кристофером Каволи усиление противовоздушной обороны (ПВО). Об этом главком ВСУ написал в своем Telegram-канале.

По словам Залужного, необходимость усиления ПВО, в том числе с помощью истребителей F-16, а также увеличение количества боеприпасов были ключевыми темами телефонного разговора.

Помимо этого, военные обсудили продление совместной работы по обслуживанию военной техники.

«Договорились с генералом Каволи и в дальнейшем активно сотрудничать для укрепления обороноспособности Украины», — добавил Залужный.

20 мая Залужный впервые появился на публике после долгого отсутствия — он выступил по видеосвязи с размытым фоном на открытии Международной конференции в честь Дня науки.

Украинский военачальник прекратил делать публичные выступления после ряда ударов, которые нанесли российские подразделения по некоторым военным объектам на Украине.