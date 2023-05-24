В Крыму раскрыли судьбу национализированных украинских объектов в регионе

Сенатор Цеков: средства с продажи недвижимости Зеленского используют для поддержки СВО

Имущество украинских олигархов в Крыму, в том числе недвижимость президента Украины Владимира Зеленского, будет национализировано. Затем часть недвижимости будет продана, вырученные средства пойдут на поддержку специальной военной операции (СВО) и семей военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» рассказал сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков.

«Недвижимость национализируют и продадут. Что-то оставят для нужд республики, что-то продадут. Все средства, которые будут получены в результате национализации, планируется направить на поддержку СВО. Прежде всего, речь идет об участниках СВО и их семей. Какие-то квартиры могут просто передать им», — сказал сенатор.

Он уточнил, что недвижимость Зеленского, вероятнее всего, тоже будет продана. Цеков также не исключил, что она может быть передана многодетной семье участника СВО.

«В любом случае, все будет направлено на решение социальных вопросов. В первую очередь для тех, кто участвует в конфликте», — заключил политик.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в среду крымский парламент национализирует имущество украинских олигархов. Национализирована также будет недвижимость семьи Зеленского в Левадии. Аксенов также заявлял, что национализированные объекты, ранее принадлежавшие украинским собственникам, начнут продавать с июня.