Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:31, 24 мая 2023Интернет и СМИ

Дочь Даны Борисовой попала в больницу после нападения собаки

Дочь Даны Борисовой попала в больницу после нападения собаки, ведущая требует компенсацию

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Телеведущая Дана Борисова требует выплаты моральной компенсации в 200 тысяч рублей от хозяйки собаки, которая напала на ее дочь в подмосковном ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам знаменитости, ее 15-летняя дочь Полина сидела за столиком в заведении вместе с их питомцем Мишелем, когда на нее набросилась собака породы джек-рассел-терьер.

В этот момент Борисова вызывала такси у выхода. Как только животное кинулось на девочку, она побежала на помощь, все руки дочери были в крови, отметила ведущая.

Позже выяснилось, что хозяйкой собаки является владелица заведения. После инцидента она уведомила Борисову, что ее питомец не привит от бешенства. Телеведущая рассказала, что ее дочери предстоят шесть уколов от бешенства и нахождение в стационаре.

Ранее Борисова рассказала о том, что оплатила задолженность по ЖКХ с помощью пожертвований подписчиков. Она сделала публикацию в социальных сетях, попросив неравнодушных перевести ей по сто рублей. Телеведущая сообщила, что благодаря коллективному сбору погасила долг в 25 тысяч рублей.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белгородскую область атаковали беспилотники
В граничащем с Украиной российском регионе загорелся газопровод
Российский лесопромышленный холдинг продал бизнес в Европе за один евро
Пушилин описал ситуацию на флангах у Артемовска
Беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом в Белгородской области
Стало известно о состоянии пострадавших из-за атаки украинской ДРГ россиян
Силовики задержали двух женщин за поддержку «Легиона "Свобода России"»
В России испытали пистолет-пулемет для ВКС
Свыше 550 человек вывезли из округа в Белгородской области из-за атаки ДРГ
Дочь Даны Борисовой попала в больницу после нападения собаки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.