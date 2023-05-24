Врач назвал возможные последствия ранения главкома ВСУ
Военный врач Владимир Хорошев предположил, что восстановление главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного вряд ли возможно после полученной травмы, из-за которой пришлось проводить трепанацию черепа. Возможные последствия ранения он назвал в комментарии NEWS.ru.
Хорошев уточнил, что подобные травмы опасны, так как могут привести к дефектам дыхательного и двигательного центров вплоть до летального исхода. «Сказать в этом случае, можно ли восстановиться будет — очень сложно. Только после множества обследований поймут, насколько поражены структуры головного мозга и можно будет примерно спрогнозировать сохранность когнитивных функций», — сказал врач.
По его словам, трепанация черепа нужна тем, кто получил слепое проникающее ранение без выходного отверстия. В таком случае нарастает внутричерепная компрессия, то есть давление в результате внутричерепной гематомы, пояснил Хорошев. Военный врач добавил, что в подобных ситуациях нельзя медлить, а необходимо быстро делать трепанацию черепа. «Это большая угроза», — подытожил он.
Ранее стало известно, что главком ВСУ был ранен во время ракетного удара в начале мая. Залужный, как сообщалось, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Уточнялось, что ему сделали трепанацию черепа.