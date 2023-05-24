Врач назвал возможные последствия ранения главкома ВСУ

Военный врач Хорошев предположил, что восстановление главкома ВСУ Залужного невозможно

Военный врач Владимир Хорошев предположил, что восстановление главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного вряд ли возможно после полученной травмы, из-за которой пришлось проводить трепанацию черепа. Возможные последствия ранения он назвал в комментарии NEWS.ru.

Хорошев уточнил, что подобные травмы опасны, так как могут привести к дефектам дыхательного и двигательного центров вплоть до летального исхода. «Сказать в этом случае, можно ли восстановиться будет — очень сложно. Только после множества обследований поймут, насколько поражены структуры головного мозга и можно будет примерно спрогнозировать сохранность когнитивных функций», — сказал врач.

По его словам, трепанация черепа нужна тем, кто получил слепое проникающее ранение без выходного отверстия. В таком случае нарастает внутричерепная компрессия, то есть давление в результате внутричерепной гематомы, пояснил Хорошев. Военный врач добавил, что в подобных ситуациях нельзя медлить, а необходимо быстро делать трепанацию черепа. «Это большая угроза», — подытожил он.

Ранее стало известно, что главком ВСУ был ранен во время ракетного удара в начале мая. Залужный, как сообщалось, получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Уточнялось, что ему сделали трепанацию черепа.

