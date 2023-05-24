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15:46, 24 мая 2023Силовые структуры

Пилоту сгоревшего при посадке в Шереметьево SSJ-100 запросили шесть лет колонии

Прокурор запросил 6 лет пилоту SSJ-100, сгоревшего при посадке в Шереметьево в 2019 году

Кадр: СК РФ / ТАСС

В Химкинском горсуде Московской области в ходе прений сторон прокурор потребовал приговорить к шести годам лишения свободы Дениса Евдокимова — командира самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшего при жесткой посадке в Шереметьево в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.

Представляющий государственное обвинение прокурор просил суд признать пилота виновным по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности полета») и отправить его отбывать наказание в колонию-поселение.

Авиакатастрофа произошла в мае 2019 года. Самолет SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск и почти сразу же вернулся в Шереметьево. При посадке лайнер загорелся, погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Выжили 37 человек, в том числе четыре члена экипажа.

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Любовь Ширижик
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